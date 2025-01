Palermotoday.it - Seminario sull’Esoterismo nell’arte: otto incontri al centro culturale Biotos e tre visite guidate

Leggi su Palermotoday.it

Promosso da BCsicilia e dall’Università Popolare prende il via, a Palermo, il. Sono previsti, da gennaio a marzo 2025, che si si terranno tutti i giovedì, con inizio alle ore 16,30, in presenza nel, in via XII Gennaio, 2.