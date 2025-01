Pisatoday.it - 'Se questo è Levi' a Cascina

Leggi su Pisatoday.it

Lunedì 27 gennaio 2025 alle 21.00 in occasione della "Giornata della Memoria" alla Città del Teatro sarà in scena la compagnia Fanny & Alexander con "Se" con Andrea Argentieri, per la regia di Luigi De Angelis e la drammaturgia di Chiara LaganiA partire dai documenti audio e.