Ecodibergamo.it - Scuola, slittano le iscrizioni per 30mila studenti. Ed è caccia al supplente

Leggi su Ecodibergamo.it

ISTRUZIONE. La «finestra» online non si aprirà l’8 gennaio ma il 21 gennaio. Il ministero: «Più tempo per l’orientamento». I sindacati: rischi per le assegnazioni dei docenti l’anno prossimo. Dopo le nomine di ruolo 102 sostituti da trovare.