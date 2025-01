Frosinonetoday.it - Scomparso da 24 ore, preoccupazione per Emilio D'Adamo

Da ieri non si hanno più notizie diD', sessantenne di Roccasecca nel sud della provincia di Frosinone, operaio che dopo essere uscito di casa con la sua Fiat Punto nera non è più tornato. A dare l'allarme anche alle forze dell'ordine sono stati i familiari preoccupati dal mancato.