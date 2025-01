.com - Sciopero trasporti 10 gennaio: a rischio treni, bus e aerei. Si ferma anche la scuola

Leggi su .com

In arrivo il primodel 2025. Il 10sarà una giornata nera per ie non solo. Oltre a metro, bus, tram,il compartoL'articolo10: a, bus e. Silaproviene da Firenze Post.