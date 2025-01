Chietitoday.it - Scienza vs magia: al museo universitario di Chieti torna la conferenza spettacolo con professore e mentalista

Leggi su Chietitoday.it

dopo qualche anno alavs” già proposta in passato per le scuole cittadine ma quest’anno in programma, in orario pomeridiano, per tutti coloro che vogliano trascorrere un’oretta in allegria riflettendo su credenze e superstizioni che spesso non.