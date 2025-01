Oasport.it - Sci alpino, le convocate dell’Italia per le gare veloci di St. Anton: Goggia e Brignone puntano in alto

Dopo due tappe consecutive (Semmering e Kranjska Gora) riservate alle specialità tecniche, questa settimana torna protagonista latà a Sankt(in Austria) con una discesa libera ed un SuperG valevoli per la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci. La località tirolese sarà teatro del nono appuntamento stagionale del circuito maggiore, il primo del nuovo anno per le specialità.Ambizioni importanti per l’Italia, che si presenterà a St.con diverse carte da podio in entrambe lepreviste (discesa sabato 11 gennaio, SuperG domenica 12).per la trasferta austriaca Federica, Marta Bassino, Elena Curtoni, Sofia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Vicky Bernardi e Sara Thaler.Il programma si aprirà in realtà già giovedì 9 e venerdì 10 gennaio con le due prove cronometrate ufficiali in vista della discesa.