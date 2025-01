Laspunta.it - Saxa Grestone, Caccianini (Uiltec) “Servono risposte concrete per i 300 lavoratori dell’azienda”

di Roccasecca,chiare. Lo ha affermato ladi Frosinone che nei giorni scorsi ha incontrato i. Un incontro per fare il punto della situazione e relazionare su quanto emerso negli incontri del 11 dicembre al Mimit e quello con la proprietà aziendale del 27 dicembre scorso.Un punto della situazione necessario in vista delle prossime tappe e del nuovo confronto in programma a metà febbraio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dove, come sottolineato dal Segretario TerritorialeFrosinone Giuseppe“Ci aspettiamo che le istituzioni facciano squadra con noi sindacati eper ottenere, da questa vertenza, un risultato utile non solo per i dipendenti ma anche per l’intero tessuto economico della provincia di Frosinone, vista l’importanza che lariveste per il territorio”.