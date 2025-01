Lapresse.it - Sanremo 2025, ospiti sportivi: no di Hamilton e suggestione Bove

Al Festival diproseguono le trattative per comporre la squadra deglie dei co-conduttori. Il direttore artistico Carlo Conti propone i nomi dei papabili e poi gli uffici competenti della Rai e i manager dei diretti interessati si mettono al lavoro per chiudere il contratto. Tra i co-conduttori si sono fatti i nomi di Mahmood, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Serena Rossi e Serena Autieri. Per quanto riguarda glic’è da registrare il no di Sinner (come anche nel 2024) mentre Jasmine Paolini, rivelazione del tennis azzurro, in quei giorni è impegnata nei tornei di Doha (8-15 febbraio) e Dubai (16-22 febbraio). Paula Egonu, stella della nazionale femminile di volley oro olimpico a Parigi, è stata co-conduttrice due anni fa, quindi difficile pensare a un suo ritorno.