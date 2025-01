Agrigentonotizie.it - San Giovanni di Dio, il pronto soccorso è sempre più intasato: quasi cento i pazienti

Leggi su Agrigentonotizie.it

Prontipiù intasati in provincia e, soprattutto, ad Agrigento, mettendo a dura prova un sistema che è già in difficoltà per mancanza di personale sanitario e strutture adeguate. Nel momento in cui questo articolo viene pubblicato100 persone si sono rivolte al