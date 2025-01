Ilgiornaleditalia.it - Salute: psicologo sport, su Sinner 'pressione enorme per confermarsi, sa come vincerla'

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

'Il suo segreto è un mix di esperienza-resilienza e consapevolezza, alchimia perfetta per affrontare ogni test' Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Il ritorno in campo in Australia del numero uno del tennis mondiale, Jannik, con una vittoria in due set agli Opening Week degli Australian