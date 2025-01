Roma rapinavano persone anziane e indifese | 5 arresti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 gennaio 2025 – Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale distanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura, nei confronti di 5, gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e di dieci rapine e furti in abitazione.Il gruppo criminale è stato individuato come una delle batterie attive nel Comune di Grottaferrata e nella Capitale dedita a rapine e furti ai danni dimolto, che si sentivano al sicuro nelle loro abitazioni.Le misure nei confronti dellein stato di libertà sono state eseguite in un campo nomadi della periferiana.Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.