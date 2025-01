Sbircialanotizia.it - Roma, incendio in campo rom abusivo: evacuati gli abitanti

Leggi su Sbircialanotizia.it

E' successo nell'insediamentoconsiderato "storico" in Via Longoni Unle cui cause sono da accettare è divampato in queste ore presso un insediamentoconsiderato "storico" in Via Longoni a. Sul posto oltre due autobotti dei vigili del fuoco, circa sei pattuglie del Corpo di Polizia Locale diCapitale e personale .L'articoloinromgliè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.