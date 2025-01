Roma 14enne accoltellato sulla metro C | fermato il presunto aggressore

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 gennaio 2024 – È statodalla Polizia l’uomo che, nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio, avrebbeunall’interno di un vagone dellaC Borghesiana. L’uomo è stato rintracciato nella serata di lunedì in via Casilina.A riconoscerlo è stata la stessa vittima che, intorno alle 19.30, mentre si trovava in compagnia di un amico a bordo dellaC, ha notato l’che lo avevaal polpaccio sinistro tre giorni prima. L’uomo indossava ancora gli stessi abiti, come poi ricostruito dai poliziotti dall’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dellapolitana dove si era verificato l’episodio.Dopo essersi reciprocamente riconosciuti, ilha subito minacciato la vittima provando nuovamente ad aggredirla, per poi cercare di fuggire scendendo alla fermata presso la stazione Granito.