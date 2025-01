Lapresse.it - Roma: 14enne accoltellato fermata metro C, polizia ferma presunto autore

Milano, 7 gen. (LaPresse) – La procura delle Repubblica di, ha disposto il fermo indiziario per tentato omicidio nei confronti di Liviu P. un cittadino romeno di 46 anni, sospettato di aver, lo scorso 3 gennaio alladellapolitana della linea C Grotte Celoni, un ragazzino di 14 anni. L’adolescente era stato ferito alla gamba di striscio. Secondo quanto apprende LaPresse, il 46enne è statoto dagli agenti del reparto volanti della questura die del distretto didel Casilino, dopo che la vittima dell’accoltellamento, nella giornata di ieri, lo aveva riconosciuto mentre si trovava in compagnia dei genitori in via Casilina 20 nel comune di Montecompatri. Immediatamente i tre hanno chiamato il 112 e lo hanno seguito, in attesa che arrivasse lache lo ha bloccato.