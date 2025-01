Ilnapolista.it - Roberto Carlos, 11 figli, sta divorziando e non sa dove andare a dormire. Lo ospita il Real Madrid

è una leggenda, non solo del calcio. Il grande laterale sinistro brasiliano stae non sa: lo stando ilin una stanza del suo centro sportivo a Valdebebas.I suoceri, racconta Marca, vivono in una delle sue proprietà e la moglie in un’altra, e così ha raccontato a Josep Pedrerol che a momento va così. Questo è il suo secondo divorzio. “Ma è più difficile contare le donne con cui ho avuto”, dice.“Ne ho 7 in Brasile, uno in Messico, uno in Ungheria che vive ad Alicante e gli altri vivono in Brasile”.Marca fa un po’ di ordine. “Alexandra Pinheiro è stata la prima moglie ed è madre di tre dei suoi undici, Roberta, Giovanna eJunior. Giovanna lo ha reso nonno quando aveva 44 anni. Ha avuto dueda Barbara Thurler: Bernardo e Betina.