Ricette elettroniche vantaggi per i cittadini

"La dematerializzazione è per alimentare il dossier farmaceutico nel fascicolo sanitario elettronico, che nel momento in cui sarà anche nelle Marche pienamente operativo, offrirà una visione completa della terapia del cittadino, con evidenti". Ida Kazcmarek, presidente di Federfarma Macerata, pone l’accento suidella completa digitalizzazione sia delle"bianche", cioè quella a carico del cittadino, che di quelle offerte dal servizio sanitario nazionale in arrivo nel 2025. Marco Meconi, della Federfarma Marche, assicura che "ci sarà sempre il farmacista pronto ad aiutare il cittadino, garantire un servizio qualificato ed una corretta dispensazione, nessuno sarà lasciato senza il medicinale prescritto, anche per lecartacee di farmaci non rimborsati". Già al momento il 98% delle prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale é digitalizzato, "un risultato che soddisfa il cittadino ed i professionisti della salute".