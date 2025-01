Ricercatrice Biogem premiata al PhD Day Vanvitelli Riconoscimento ai dottorandi stranieri

Leggi su Ildenaro.it

La dottoressa indiana Pratiksha Kavade è stata selezionata per la presentazione orale del suo progetto di dottorato in Medicina Traslazionale e, a seguito della presentazione, ha ricevuto sia il premio per la migliore ricerca riservato ai, deciso dalla commissione docente esaminatrice, sia quello assegnato direttamente dai colleghidel corso di Medicina Traslazionale dell’Università. La consegna di tali riconoscimenti è avvenuta presso la sede dell’Ateneo, a Napoli, nel corso del PhD Day, momento di confronto e condivisione di conoscenze ed esperienze tra. Il progetto di ricerca premiato mira a scoprire, in particolare, i meccanismi molecolari attraverso i quali il gene CBX2 influenza l’organogenesi in zebrafish, un piccolo pesce d’acqua dolce, che è un ottimo modello per tali studi.