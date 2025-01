Lopinionista.it - Riapre la grande mostra su Demetrio Stratos che espone i materiali di un archivio di inestimabile valore

Leggi su Lopinionista.it

RAVENNA – Dopo la chiusura durante le festività,oggi martedì 7 gennaio 2025 a Palazzo Malagola di Ravenna “Fino ai limiti dell’impossibile. La ricerca vocale di1970-1979”. Secondo movimento, lacurata dall’artista e co-fondatrice delle Albe Ermanna Montanari e dal docente e studioso Enrico Pitozzi – entrambi ideatori e direttori artistici del Centro internazionale di ricerca vocale e sonora Malagola – che presenta una selezione didell’, acquisito alla fine del 2022 dal Comune di Ravenna, con cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, direttamente dalla vedovaDaniela Ronconiu e che proprio in Malagola ha trovato la sede ideale per la sua cura e la sua fruizione.La, che ha come curatori associati Marco Sciotto e Dario Taraborrelli, è stata inaugurata lo scorso 14 dicembre per poi chiudere temporaneamente il 22 dicembre in occasione delle festività.