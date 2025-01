Ilgiornaleditalia.it - Rai, riparte la grande giostra delle nomine. Fanno gola le sedi di New York (con vista sulla casa Bianca di Trump) e Londra. Marano vuole incontrare Rossi

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il 7 gennaio sianche a Mazzini, ma la data segnata sul calendario è quella del 29 gennaio pmo CDA della Rai in quella sede si dovrà arrivare preparati per questo il consigliere anziano facente funzione di presidente Antonioha già in calendario una serie di riunioni per discuter