Lanazione.it - Quei no a trenino, ruota e concertone

L’abolizione dele dellapanoramica, l’allungamento a tre giorni e utilizzando le casine di legno (eredità dello scorso anno) per il Mercato nel Campo, la scelta sulla collocazione dei banchi per tutto il periodo festivo, lo spostamento della pista del ghiaccio in Fortezza con annesso allestimento minimal per le attrazioni come Villaggio di Natale e gonfiabili, la cancellazione deldi Capodanno con la decisione di puntare sui concerti diffusi in molti punti della città. Sono alcune delle decisioni principali prese dall’amministrazione comunale per le festività natalizie appena concluse.