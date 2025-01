Oasport.it - Quando si gioca Sinner-Tsitsipas: orario prossima partita, tv, streaming

Jannik, dopo aver vinto nel match inaugurale contro l’australiano Alexei Popyrin, tornerà in campo anche nell’incontro conclusivo dell’Opening Week degli Australian Open 2025 di tennis, manifestazione non ufficiale caratterizzata da una serie di match d’esibizione a scopo benefico.Nella sfida denominata “The Game Changers“, in programma venerdì 10 gennaio non prima delle ore 09.00 italiane, Jannikse la vedrà con l’ellenico Stefanos, nel secondo match di giornata, dopo quello tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’australiano Alexei Popyrin, previsto alle ore 07.00 italiane.Non sarà prevista la diretta tv del match tra Janniked il greco Stefanos, mentre la direttadella sfida sarà affidata a discovery+ ed al canale YouTube Australian Open TV, infine OA Sport vi garantirà la diretta live testuale dell’evento.