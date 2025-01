Quand’è Carnevale nel 2025? Quando inizia e quando finisce

Leggi su Funweek.it

Pronti a scatenarvi con maschere e coriandoli? Ilè alle porte e siamo pronti a festeggiare! Mano esattamente i festeggiamenti? Scopriamolo insieme.Il, come sappiamo, è un periodo di grande allegria e divertimento, un momento per lasciarsi andare ai festeggiamenti e dimenticare per un po’ i problemi quotidiani. Maesattamente questa festa?Inizio del: Ilha inizio il 16 febbraio, con la Domenica di Settuagesima.Fine del: Il culmine dei festeggiamenti si raggiunge il Martedì Grasso, che quest’anno cade il 4 marzo.Inizio della Quaresima: Subito dopo il Martedì Grasso, il 5 marzola Quaresima, un periodo di penitenza e preparazione alla Pasqua.