Primo Tricolore consegnato all'atleta paralimpica Ana Maria Vitelaru: "Mi sento italiana"

Reggio Emilia, 7 gennaio 2025 - L’ultima parte della cerimonia della festa della bandiera al Teatro Valli ha visto la consegna deldi handbike Ana, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi del 2024, da parte del sindaco Marco Massari. “Per me è davvero un grande onore rappresentare l’Italia in giro per il mondo – ha dichiarato la– A casa ho un mioche porto con me nelle competizioni internazionali, e lo faccio firmare agli altri sportivi che conosco. Questo Paese è diventato casa mia”., 42 anni, è nata in Romania ("A 17 anni mi hanno amputato entrambe le gambe. Ero in stazione in Romania, sono scivolata sui binari ed è arrivato il treno.”, ha raccontato), ma si è trasferita in Italia all’età di 17 anni. Sposata e residente da più di 15 anni a Castelnovo Sotto, nella Bassa, e lavora nell’industria tessile (come sarta per MaxMara, a Reggio).