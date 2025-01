Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Da 0-2 a 3-2 nel derby: Milan, è bellissimo”

Questa è lade 'La', in edicola oggi, martedì 7 gennaio 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. 'La' oggi in edicola dedica la sua interaaldi Sérgio Conceição che, ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) ha vinto l'ottava Supercoppa Italiana della sua storia, ribaltando l'Inter da 0-2 a 3-2. Sotto per le reti di Lautaro Martínez e Mehdi Taremi, i rossoneri rimontano e vincono - al 93' - con Theo Hernández, Christian Pulisic e Tammy Abraham: tutti ispirati da un sontuoso Rafael Leão. Si tratta del 50° trofeo nella storia del Diavolo, il primo per la proprietà RedBird. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>