Premi | Montefusco FitActive ' 100 Eccellenze italiane evidenzia impegno per innovazione'

Roma, 7 gen. (Adnkronos/Labitalia) - “Io esiamo statiati come 'Eccellenza italiana 2024'. Unici nominati nell'ambito palestre e fitness alla X edizione del 'o 100'. Ilo conseguito mi è stato consegnato alla presenza del presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, del generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, e della dottoressa Maria Bianca Farina, presidente di Ania. Il riconoscimentol'costante per l'e la qualità, oltre al contributo cheapporta al benessere degli italiani. Un ringraziamento per l'organizzazione va alla presidente dell'associazione Liber, Verdiana Dell'Anna, e all'editore Riccardo Dell'Anna”. Lo ha detto Eduardo, ceo & founder del network di palestre, in occasione della consegna del 'o 100', ricevuto rispettivamente come imprenditore e realtà\imprenditoriali.