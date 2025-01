Spazionapoli.it - “Possibile addio a gennaio”: un azzurro pronto a salutare il club!

Napoli Calcio – Ultimissime. Ila cedere diversi giocatori. Per uno di questi ci sarebbe già l’interesse di una nota società. Sono giorni molto caldi in casa Napoli dopo l’apertura del calciomercato invernale. La rosa azzurra necessità di alcuni innesti importanti, anche se prima di procedere a ciò sarà cruciale piazzare alcuni “esuberi”. Infatti, ad oggi, Antonio Conte possiede delle idee molto chiare che difficilmente cambieranno. Non a caso, tanti uomini hanno avuto pochissimo spazio a disposizione in questa prima parte di stagione. In modo più preciso, unstarebbe pensando all’dopo soli pochi mesi.Rafa Marin saluta il Napoli: c’è il Como in poleL’avventura di Rafa Marin al Napoli potrebbe concludersi dopo soli sei mesi. Il calciatore spagnolo non sembra essersi ambientato in Campania, motivo per il quale sarebbe finito fuori dai piani di Antonio Conte.