Ilrestodelcarlino.it - Plastica, raccolti quasi 7mila rifiuti: anno da record nelle Marche

Ancona, 7 gennaio 2025 – Un ‘bottino’ di 6.372 chili dirimossi da spiagge, parchi e are e pubbliche cittadine, frutto di 34 appuntamenti di pulizia ambientale tra clean up, passeggiate ecologiche e raccolte dedicate ai mozziconi di sigaretta. Questo è il risultato raggiunto, nel corso del 2024, dall’onda blu dei volontari di Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da. Alle attività di rimozionesul campo, si aggiungono le sensibilizzazioni soprattutto verso le nuove generazioni. Grazie a 13 incontri tenuti durante l’negli istituti scolastici regionali, infatti, si è riusciti a raggiungere 838 studenti con interventi personalizzati per fasce d’età per illustrare l’importanza di amare il Pianeta non inquinando, di effettuare una corretta raccolta differenziata e di come scelte alternative allapossano farci prevenire ulteriori disastri ambientali.