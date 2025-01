Lanazione.it - Pinzauti specialista. I suoi gol arrivano sempre al Melani

Il quarto sigillo in campionato di Lorenzoha sbloccato la gara delcontro il Fiorenzuola. Curiosamente, il numero trenta della Pistoiese ha segnato tutti i gol stagionali di fronte al proprio pubblico. "Volevamo ripartire col piede giusto e ci siamo riusciti – ha commentato l’attaccante nel post-partita -. Tre punti utilissimi per la classifica e per dare continuità alla serie di risultati positivi". Nel finale di gara,ha lasciato spazio al nuovo arrivato Simeri, che ben presto si giocherà una maglia da titolare nel reparto offensivo arancione: "Con l’arrivo di Simone (Simeri, ndr) siamo una squadra ancora più attrezzata e che può e vuole andare andare lontano". MF