Firenzetoday.it - Picchia e minaccia la compagna con un coltello: arrestato 47enne

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayHa aggredito la, colpendola e scaraventandola a terra per poirla con unda cucina. È il bruttissimo caso avvenuto in località Giugnola a Firenzuola nella notte di venerdì 3 gennaio. Secondo quanto.