Perché lo scontro sul terzo mandato si riapre: la mossa del governo accende le tensioni nel centrodestra

La discussione sulai presidenti di Regione sta per ripartire. Presto ilMeloni impugnerà la legge regionale della Campania che consentirebbe al presidente De Luca di ricandidarsi: così, la questione finirà davanti alla Corte costituzionale. La Lega non ha mai smesso di spingere per un, mentre FdI e Forza Italia sono contrari.