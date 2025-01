Fanpage.it - Perché i genitori di bambini nati pretermine sono più a rischio separazione o divorzio? Lo studio

Leggi su Fanpage.it

Un nuovoha rivelato che davanti alla nascitadi un figlio madri e padri tendono a rispondere in maniera diversa, finendo spesso per optare per il, sopraffatti dalle ansie e dallo stress.