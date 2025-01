Calcionews24.com - Pavel Nedved riparte dall’Arabia Saudita: accordo raggiunto con una squadra

riparta: dopo le dimissioni dalla Juve l’ex Pallone d’oro sarà il nuovo direttore generale dell’Al-Shabab, dopo le dimissioni con la Juve in seguito ad il caso plusvalenze,. Come riportato da Fabrizio Romano l’ex pallone d’oro sarà il nuovo direttore generale dell’Al-Shabab. Nuova avventura per il dirigente .