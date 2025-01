Padovaoggi.it - Parte la demolizione dell'ex Coni, sorgerà un grande centro culturale e una biblioteca per bambini

Leggi su Padovaoggi.it

oggi, 7 gennaio, laa palazzina exa San Carlo. Verrà abbattuta, ricostruita e trasformata in uncon biblioteche, sale polifunzionali, residenze per artisti e studenti, terrazze e un bar ristorante. Sono stati aggiudicati e affidati i lavori, per 5,4.