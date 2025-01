Ilgiorno.it - Parabiago, accoltella il coinquilino dopo una lite: denunciato

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 7 gennaio 2025 – “Dagli amici mi guardi Iddio” dice una parte del noto proverbio e il detto potrebbe ben adattarsi a quanto accaduto aun paio di giorni fa, dove tra due coinquilini è scoppiata unaconclusasi con l’mento di uno dei contendenti. Teatro dell’accaduto è stata via Mazzini, dove la sera del 5 gennaio in un appartamento due coinquilini di nazionalità egiziana hanno iniziato a discutere per futili motivi in un crescendo di conflittualità alimentato anche da una buona dose di alcol ingerito. Dalle parole si è dunque passati ai fatti quando uno dei due ha pensato bene di estrarre un coltellino e ferire ilall’addome con un fendente. Sul posto sono giunti in breve i soccorsi e quello che dei due ha avuto la peggio nel confronto, 40 anni di età, è stato soccorso sul posto e poi condotto all’ospedale di Legnano in codice giallo.