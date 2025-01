Oasport.it - Pallamano, Italia: i convocati per l’ultimo raduno verso i Mondiali 2025. Restano i dubbi su Parisini e Marco Mengon

Dopo aver archiviato la Yellow Cup di Winterthur – in Svizzera – con il bilancio di due vittorie (proprio contro i padroni di casa e il Kosovo) e una sconfitta (contro i Paesi Bassi), l’dellaè pronta a disputare in Germania, l’ultima tappa della sua marcia d’avvicinamento ai.Fra Hildesheim e di Flensburg i 18dal dt Riccardo Trillini completeranno la loro preparazione, prima di scendere in campo poi a Herning per le prime tre partite del torneo iridato, rispettivamente contro Tunisia (14 gennaio), Algeria (16 gennaio) e la fortissima compagine di casa della Danimarca (18 gennaio).Di seguito, l’elenco completo dei. Il gruppo azzurro è ancora in cerca di risposte dagli infortunati, ma inseriti in lista, Andrea(capitano della squadra) e: tutti e due stanno affrontando il loro percorso di riabilitazione.