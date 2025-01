Quotidiano.net - Ostaggi, Hamas rifiuta di dire chi sia vivo. Attacco in Cisgiordania: tre israeliani uccisi

In Qatar continuano le trattative per una tregua nella Striscia di Gaza: una lista di 34, chesi dice pronto a liberare nella prima fase di un eventuale accordo, è da giorni sul tavolo dei colloqui intti a Doha, dove sarebbe arrivato anche il capo del Mossad David Barnea per discuterne i dettagli con i mediatori qatarini, egiziani e americani. Ma il movimento palestinese si– è l’accusa d’Israele – d’indicare chi nell’elenco sia ancora, impuntandosi nel chiedere in cambio un cessate il fuoco permanente che Benyamin Netanyahu non intende concedere. E intanto sale la tensione in. Due donne anziane e un poliziotto fuori servizio sono rimastie almeno altri ottosono rimasti feriti ieri mattina dopo che un gruppo di almeno tre terroristi palestinesi in fuga ha aperto il fuoco contro un autobus e due auto.