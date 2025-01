Ilgiornale.it - Omicidio Vannini, l'ex fidanzata esce di cella dopo 3 anni

Leggi su Ilgiornale.it

Martina Ciontoli ha scontato un terzo della pena e per questo il Tribunale di Sorveglianza ha deciso che può lavorare come banconista in un bar all'esterno del carcere del Rebibbia