Omac cresce e investe. In arrivo dal Giappone un gioiello di tecnologia meccanica

Arezzo, 7 gennaio 2025 – L’aziendadi Porrena di Poppi, da oltre 40 anni eccellenza provinciale nel settore delladi precisione, continua ad investire e lo fa soprattutto nella produzione cosiddetta “a luci spente e senza presidio”. Dopo l’acquisto di un primo innovativo macchinario prodotto direttamente in, proprio in questi giorni è inun secondo colosso meccanico che garantirà una maggiore flessibilità nell’organizzazione aziendale, con lo spostamento dei lavori di lunga durata negli orari notturni, non essendo necessaria una supervisione. Si tratta del Variaxis I-700 NEO Multi Pallet Pool undi ingegneriache proietta l’azienda verso il futuro. L’obiettivo è quello di assicurare agli operatori qualificati un pieno coinvolgimento e una maggiore concentrazione nel lavoro diurno, in cui invece è richiesta e indispensabile loro presenza davanti ai macchinari.