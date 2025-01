Puntomagazine.it - Olbia: Eseguite misure personali interdittive nei confronti di un commercialista

Leggi su Puntomagazine.it

Operazione della Guardia di Finanza di: Sequestro Preventivo eCautelari neidi Imprenditore Olbiese per Bancarotta FraudolentaI finanzieri del Gruppo, con l’ausilio della dipendente Compagnia di Tempio Pausania, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione dineidi un imprenditore olbiese e al correlato decreto di sequestro preventivo di immobili, emessi dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, nell’ambito di un’indagine in materia fallimentare (bancarotta fraudolenta per distrazione) tutt’ora in corso di svolgimento, riguardante una società operante nel settore dei ricambi auto.Nello specifico, il professionista è stato colpito dallecautelaridel “divieto di esercitare uffici direttivi nelle persone giuridiche e nelle imprese” e del “divieto di esercitare la professione di”, mentre il provvedimento di sequestro preventivo impeditivo ha riguardato immobili del valore complessivo di circa 2 milioni di euro, che uno dei soci della società di persone fallita avrebbe ceduto a un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato a due società amministrate dal medesimo