Lanazione.it - "Non avevamo capito. Si amavano molto"

Leggi su Lanazione.it

GUALDO TADINO - "Una famiglia distrutta". Non ha dubbi Padre Tiberio Scorrano, il parroco della piccola comunità di Boschetto che ieri mattina ha fatto visita a Francesco e Cinzia, i genitori di Daniele, il 38enne che domenica mattina prima ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. La casa dei due è stata un via vai di amici e conoscenti che si sono sentiti in dovere di far sentire la propria vicinanza, tra cui Padre Tiberio che ha provato a sollevare il dolore dei due. Ogni tentativo di distogliere lo sguardo dal dramma, riportava però al figlio e alla nuora trovati morti nella casa di via degli ulivi. A trovarli è stata proprio la mamma di Daniele, Cinzia, che agli inquirenti sul posto ha ripetuto: "Era così freddo, era così freddo". "Quello che è avvenuto resta inspiegabile – dice Padre Tiberio, scosso come tutta la comunità che li aveva conosciuti – e nessuno, negli ultimi tempi, hala gravità del dramma che si stava vivendo.