Tuttivip.it - “Noi usciamo”. Crolla tutto al Grande Fratello: “Programma di me*a”. Stavolta finisce malissimo

Leggi su Tuttivip.it

Nella casa delè esplosa una forte tensione dopo il violento scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Le reazioni degli altri concorrenti non si sono fatte attendere, con alcuni che hanno espresso imbarazzo e indignazione per quanto accaduto, mentre altri hanno persino minacciato di abbandonare ilse la modella brasiliana non verrà squalificata. Il reality condotto da Alfonso Signorini ha già comunicato che il televoto è stato sospeso e che nella puntata prevista per mercoledì 8 gennaio saranno annunciati i provvedimenti. Fonti di Fanpage suggeriscono che non solo Helena, ma anche Jessica e Ilaria Galassi, coinvolta in un’altra discussione accesa con la modella, potrebbero subire conseguenze.La lite tra Jessica e Helena ha raggiunto livelli inaccettabili.