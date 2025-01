Zon.it - Nocera e Salerno, influenza e virus parainfluenzali in aumento: boom di pazienti negli ospedali

ultimi giorni, l’ospedale “Umberto I” diInferiore e il Pronto Soccorso del “Ruggi” dihanno registrato un significativo incremento di, soprattutto a causa distagionale eparali. Secondo il quotidiano La Città enotizie.it, attualmente sono colpiti circa dieciogni mille, ma il numero è destinato a salire con la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività post-festività.Previsioni e strategieIl piccole è atteso per questa settimana o, più probabilmente, per la prossima. L’degli accessi ha destato preoccupazione, spingendo l’Asla correre ai ripari. Questa mattina, il direttore della prevenzione, Arcangelo Saggese Tozzi, incontrerà i medici di base della provincia per pianificare ulteriori azioni, tra cui l’intensificazione della campagna vaccinale.