Neonato trovato morto nella culla termica di una chiesa a Bari | indagati per omicidio colposo don Ruccia e il tecnico che la riparò

Il cadavere del, vestito e avvolto in una copertina celeste, era stato rila mattina del 2 gennaio all’interno delladellaSan Giovanni Battista a. Oggi la Procura ha iscritto nel registro degliil parroco don Antonio, e ilche si è occupato nelle scorse settimane della manutenzione della. L’ipotesi di reato nei loro confronti è quella di.Fino a ieri gli inquirenti avevano indagato per abbandono di minori a carico di ignoti: adesso, invece, cambia anche il reato per il quale si procede. L’ascolto del parroco e del, avvenuto nei giorni scorsi, ha convinto gli inquirenti a cambiare direzione. Le indagini della squadra mobile disono coordinate dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dalla pm Angela Morea.