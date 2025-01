Teleclubitalia.it - Napoli: spunta in faccia al medico per un farmaco anti-Covid negato

Pretendeva una prescrizione medica per una base di paracetamolo, convinto di avere il, e al rifiuto delha reagito sputandogli in. È accaduto domenica 5 gennaio 2025 in piazza del Carmine, durante le attività di assistenza ai senza fissa dimora svolte dal camper sanitario dell’Asl1.in .L'articoloinalper unTeleclubitalia.