Napoli, il mercato invernale si apre con un’entrata e un’uscita in porta

Tempo di lettura: 2 minutiOra è ufficiale: il portiere Elia Caprile, classe 2001, si trasferisce dalal Cagliari con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2024-25 con diritto di riscatto. Contemporaneamente Simone Scuffet, 1996, passa al. Anche lui in prestito sino alla fine del campionato. Caprile è arrivato ieri notte a Elmas accolto da qualche decina di tifosi. Qualcuno gli ha raccomandato scherzosamente di non prendersela con Pavoletti, autore del gol della promozione in A ai playoff contro il Bari che schierava tra i pali proprio Caprile. Altri incroci con i suoi nuovi compagni: la scorsa stagione Caprile paró, con l’Empoli, un rigore a Viola. In giornata visite mediche, firma del contratto e scelta del numero di maglia, la 25. Una procedura velocizzata: il neoacquisto ha ottime probabilità di esordire sabato contro il Milan.