Teleclubitalia.it - Napoli, funerali Daniele Prisco: le maglie dei giocatori sull’altare e due corone dalla società

Leggi su Teleclubitalia.it

Una maglia azzurra con il numero dieci e un’altra rossa con il suo nome sono state poste sulla bara bianca, simbolo della forte passione per il calcio e per ildi, il piccolo tifoso di 13 anni scomparso poche ore prima di Fiorentina-. In questo momento, nella chiesa dei Fiorentini di Piazza .L'articolo: ledeie dueTeleclubitalia.