Napolipiu.com - Napoli: 40 milioni per Duran! De Laurentiis accelera

: 40per! De">Ilpunta forte sull’attaccante colombiano per rinforzare l’attacco di Conte. La trattativa potrebbe decollare già a gennaio, ma serve il via libera dal club inglese.Ilsul mercato e punta con decisione Jhon. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio Desarebbe pronto a chiudere l’operazione già nella finestra di gennaio, qualora l’Aston Villa aprisse alla cessione.Il giovane attaccante colombiano, particolarmente apprezzato dalla dirigenza azzurra per la sua duttilità tattica, ha una valutazione di circa 40di euro. Il quotidiano rivela che il direttore sportivo Giovanni Manna è in costante contatto con l’entourage del giocatore per monitorare la situazione.