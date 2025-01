Sbircialanotizia.it - Musk sogna il Liverpool, parola di papà: “Elon vuole comprarlo”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"Gli piacerebbe, ovvio, a chiunque piacerebbe, anche a me"il. Così, almeno, dice il padre del magnate. "il? Non commento, alzerebbero il prezzo. Se? Oh sì, ma questo non significa che lo farà. Gli piacerebbe, ovvio, a chiunque piacerebbe, anche a me. Sua nonna è nata .L'articoloildi: “” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.