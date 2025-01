Lapresse.it - Musica, sold out tutte le date del tour 2025 di Ultimo ‘la favola continua’

A sette mesi di distanza dalla partenza del suo quartonegli stadiregistra il tutto esaurito per le 9di ‘stadi– la. Con gli ultimiout arrivati oggi per le tappe di Ancona, Messina e Bari, la nuova avventura live del cantautore romano festeggia l’en plein nelle 9che dal 29 giugnoanimeranno i principali stadi italiani, con un anticipo che è un record per la sua carriera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@peterpan)Raggiunto negli Stati Uniti dalla notizia deltutto esaurito, con un post su Instagram in cui saluta i fan dando loro appuntamento a Roma per il suo imminente ritorno, annuncia anche l’uscita del suo primo disco live, che uscirà entro l’estate e conterrà tutta la setlist del2024.